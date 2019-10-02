"صور "..فوز رجال الطائرة على إيران فى مونديال اليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول على نظيره الإيرانى بنتيجة 3/1 فى ثان مواجهات كأس العالم المقام فى اليابان ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 /22)، ( 26 /24 )، ( 25 /18)، ( 26 /24).
ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز فى مواجهاته المقبلة بالبطولة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا .
نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى :(25/22) , (25/21) , (25 /23) , (25 /18).
فيما يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام، 4 ، و5 ، و6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من إيطاليا و بولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9، و10، 11 ، و13 ، و14 ، و15 من نفس الشهر.
وتضم قائمة المنتخب كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.
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