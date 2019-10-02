رياضة | مدرب توتنهام بعد السباعية: نحن رجال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام بعد السباعية: نحن رجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف مارويسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي فريقه بالرجال رغم السقوط بنتيجة 7-2 على أرضه أمام بايرن ميونيخ في الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو بعد السباعية: "لقد حان الوقت الآن للاتحاد سويًا.. يجب أن نكون هادئين لأقصى درجة فلا يمكننا التحدث الآن.. اليوم هي اللحظة التي نعرف فيها ما نشعر به وكلنا نشعر بخيبة أمل".

Advertisements

وأضاف مدرب توتنهام: "لن نصرخ فعندما تستقبل سبعة أهداف عليك الوقوف وتكون قاسيًا لكن الشيء الأكثر أهمية هو المضي قدما وتقييم الفريق هو أصعب شيء لأن الأمر أصبح نفسيًا الآن فعلينا مواجهة الوضع كالرجال ونكون أقوى من أجل إعادة الثقة والعودة بأقصى سرعة".

وواصل مدرب توتنهام: "كان شعوري جيدًا بعد 30 دقيقة كانت أفضل لحظاتي في إدارة الفريق هذا الموسم، لكن لم يتوقع أحد هذه النتيجة.. كانت المباراة غريبة ولم يحالفنا الحظ بخلاف بايرن ميونيخ".