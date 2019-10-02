رياضة | مرتضى: الخطيب أفشل إداري.. وتركي آل الشيخ لا يقصدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: الخطيب أفشل إداري.. وتركي آل الشيخ لا يقصدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمود الخطيب رئيس الأهلي لا يمكن أن يتسبب في الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وذلك ردًا على الشكاوي التي تقدم بها مجلس القلعة الحمراء لرئاسة الجمهورية ضد مرتضى.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني.. سأقطع لسان أي شخص ولن تخيفي أي شكاوى فما الذي أدخل الأهلي في أزمة مباراتي مع جينيراسيون السنغالي".

Advertisements

وتضامن تركي آل الشيخ ضد أي تعرض لأسرة محمود الخطيب رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو أسرته لذلك قال مرتضى: "تركي آل الشيخ لم يقصدني ولن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه".

وأضاف مرتضى: "لقد قال ذلك ردًا على ناس عادية سبّوا الخطيب بمثابة تعزية له ولكنهم يستشهدون به الآن.. أعترف أن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر.. لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر، لم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".