شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المواجهة الــ 13 بين الزمالك ومصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره مصر المقاصة، في الثامنة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحمل اللقاء رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن فاز الزمالك في 6 مباريات، بينما حقق المقاصة الفوز في 6 مباريات، وتعادلا في مباراة وحيدة.

وشهدت مباريات الفريقين تسجيل 38 هدفا، سجل الزمالك 20 هدفا منها، ومصر المقاصة 18 هدفا، وكانت البداية في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك بنتيجة 4-3.

وشهدت مباراة الدور الأول من موسم 2016- 2017 جدلا كبيرا بعد تغاضي جهاد جريشة حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء للزمالك من لمسة يد أحمد سامي لاعب المقاصة، وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة قبل العودة وتهديد بالانسحاب من البطولة بالكامل.

وفي 16 أبريل 2017 حسم مصر للمقاصة لقاء الدور الثاني بالفوز 2-0 بعد انسحاب الزمالك بسبب خلافات بين الفريق الأبيض ومسؤولي الاتحاد المصري حول موعد إقامة اللقاء، وفشل مصر للمقاصة في هز شباك الزمالك في مباراة واحدة فقط وكانت في 16 أغسطس الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وشهدت أخر مباراتين تفوقا لنادي الزمالك بالفوز ذهابا وإيابا 1-0 و4-1 في النسخة الماضية من الدوري المصري، وهي النسخة الوحيدة التي تعرض فيها فريق مصر للمقاصة للخسارة من الزمالك ذهابا وإيابا.

ونجح فريق مصر للمقاصة في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية في موسمي 2016 -2017 و2017- 2018.

ويعتبر أيمن حفني هداف مباريات الفريقين برصيد 3 أهداف (2 مع الزمالك) وهدف وحيد مع المقاصة، بينما سجل كل من حسين الشحات وعمر النجدي (مصر للمقاصة) ومحمود كهربا وأحمد جعفر وفرجاني ساسي ومحمود علاء (الزمالك) هدفين.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 3 نقاط، بعد فوزه على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى، بهدف دون مقابل، كما نجح المقاصة في حصد أول ثلاث نقاط بعد فوزه على أسوان بنتيجة 3/2.