الاسماعيلي يواجه المصري البورسعيدي في دربي القناة اليوم...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة بالخامسة والنصف عصر اليوم الاربعاء على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائماً بحثاً عن زعامة القناة

ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مترفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الاطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهاباً 4-2 والخسارة فى موقعة الاياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز اياباً 3-1 .

ويبحث الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الاسماعيلى عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بالدوري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فيما يبحث إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بالانطلاقة الافريقية لاسيما بعد التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مع حرس الحدود .

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وطالب ميودراج لاعبى الاسماعيلى بالتعامل مع كل مباراة على حدة باعتبارها بطولة منفصلة ، سعيا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة واعادة الفريق لوضعه الطبيعى كأحد أندية القمة مؤكداً على أهمية التكاتف حول مصلحة الفريق وإعلاء المصلحة العامة، وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وإبعاده عن أهدافه المرجوة.

من جانبهم وعد اللاعبون بمواصلة الفوز فى اللقاءات المقبلة، وإسعاد الجماهير، والتأكيد على أهمية إعادة الفريق للمنافسة وحصد الألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.

وعلى نفس الوتيرة حرص إيهاب جلال على الاجتماع بلاعبيه، مؤكداً لهم ضرورة بذل قصارى الجهد خلال مباراة الليلة التي تأتي أمام منافس قوي وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فني كفء بقيادة الصربي ميودراج، مضيفاً أن الإسماعيلي سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في أولى مبارياته بالدوري خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلي بنغازي الليبي والوصول لدور الستة عشر من دوري أبطال العرب ، مشدداً على ضرورة اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية.