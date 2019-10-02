شكرا لقرائتكم البدري يعفي محمد صلاح من معسكر أكتوبر .. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إعفاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى من معسكر أكتوبر المقبل، والمشاركة فى المباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

وتواصل حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب مع محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية وتم الاتفاق علي إراحة محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد وتجهيزه لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين رسميتين امام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.

جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.