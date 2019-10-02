شكرا لقرائتكم ميتشو يتجه لتغييرات فنية وتكتيكية في تشكيل الزمالك أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على إجراء بعض الأمور الفنية، خلال مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتتمثل تلك الأمور الفنية فى استمرار المغربى خالد بوطيب، فى التشكيل الأساسى أمام مصر المقاصة، وكذلك مصطفى محمد، بعدما ظهر الثنائى بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة، فيما سيتم حسم مدى إمكانية تواجد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، فى معسكر الفريق من عدمه، وفقًا لمدى جاهزيته حيث يعانى من إصابة فى الركبة تُهدد تواجده فى قائمة الفريق خلال لقاء الغد، كما يدرس ميتشو تواجد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الأبيض، على مقاعد البدلاء فى مواجهة الفريق الفيومى، مع الدفع بمحمود شيكابالا، فى التشكيلة الأساسية، وهو ما سيتم حسمه خلال التدريبات الأخيرة، كما استقر على مواصلة الاعتماد على عبدالله جمعة فى قيادة الجبهة اليسرى للأبيض، وذلك بعد أن كان يعتمد على محمد عبدالشافى فى تلك الجبهة، قبل أن يعود للاعتماد على جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق مرة أخرى.