يلا – شاهد مباراة “برشلونة vs انتر ميلان” الأربعاء 2-10-2019| جدول المجموعة...

مباراة برشلونة وانتر ميلان يوم الأربعاء 2/10/2019 في الجولة الثانية بدورى ابطال اوروبا جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا ، موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان القادمة أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة بالمجموعة الخامسة النارية كلا من فريق برشلونة وأنتر ميلان وبروسيا دورتموند وسلافيا براج، وتعد هذه المجموعة من أقوى وأشرس المجموعات المشاركة حيث تجمع بين ثلاث فرق مرشحين بقوة للفوز باللقب، ويتشارك جميع الأندية على حصد أكبر عدد من النقاط بفرص متساوية من أجل حسم العبور حيث يتأهل الأول والثانى فقط من كل مجموعة.

“Match Barcelona – بالمجان استقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا”

من هنا نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند