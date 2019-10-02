شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يقرر إعفاء محمد صلاح من معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إعفاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى من معسكر أكتوبر المقبل، والمشاركة فى المباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

وتواصل حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التى يعانى منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضًا الاطلاع على برنامجه التدريبى وذلك لمراعاة برنامجه العلاجى لاسيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظًا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية وتم الاتفاق على إراحة محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد وتجهيزه لمعسكر شهر نوفمبر والذى يتخلله مباراتان رسميتان أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

جاء ذلك فى ظل الإستراتيجية الجديدة التى وضعها حسام البدرى بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة ووضعها فى حسابات الجهاز الفنى فى مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.