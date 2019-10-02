شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف الليلة مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة الإسكندرية وتحديدًا قصر الحرملك بالمنتزه في السابعة مساء الْيَوْمَ مراسم قرعة بطولة أمّم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة ٨ منتخبات المتأهلة للبطولة وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وضع منتخب مصر على رأس مجموعة ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية وتشهد القرعة حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والمنتخبات المتأهلة للبطولة من مديرين فنيين وإداريين ويشهد الحفل بعض الفقرات الفنية تحت إشراف شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية.

يضع مسئولو اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة آمالا كبيرة على منتخب مصر الأولمبى من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.

وأكد شوقي غريب المدير الفني لننتخب مصر الأوليمبى والذي سيتواجدون في حفل القرعة أنه سيتفق على خوض وديتين عقب القرعة مع منتخبات المجموعة الثانية وستكون المباراتان بإسناد القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل