شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحضر مباراة الأهلى والإنتاج الحربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، مباراة الأهلى والإنتاج الحربى اليوم الأربعاء، فى الأسبوع الثانى بالدورى على استاد السلام.

ويرغب حسام البدرى فى متابعة أكثر من لاعب فى الأهلى قبل المعسكر الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل، وعلى رأسهم حسين الشحات وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وأحمد فتحى، بجانب اللاعبين الذين تأكد ضمهم مثل محمد الشناوى وأيمن أشرف وعمرو السولية.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كلاً من حسام البدرى مديرًا فنيًا، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدًا بدنيًا.

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ويدخل فريق الأهلى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، اختبارًا صعبًا حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن مواصلة قطار انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين 6/0 .

ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدورى العام بعد الفوز على سموحة فى الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدورى فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى .