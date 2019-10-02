اقترب ريفر بلايت الأرجنتيني من التأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، بعد تغلبه على غريمه التقليدي بوكا جورنيورز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، على ملعب "المونيمونتال" في ذهابنصف النهائي.
جاء هدفي ريفر بلايت عن طريق سانتوس بوري في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وايجناسيو فرنانديز فيالدقيقة 70 من عمر المباراة التي شهدت طرد نيكولاس كابالدو مدافع بوكا جونيورز في اللحظات الأخيرة.
ويحتاج بوكا جونيورز للفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب المحدد لها 23 أكتوبر الجاري، لبلوغ المباراة النهائية، بينما يكفي ريفر بلايت التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل لمواصلة المشوار.
كانت هذه تفاصيل خبر بثنائية نظيفة.. ريفر بلايت يفوز على بوكا جونيورز فى نصف نهائى كأس ليبرتادوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.