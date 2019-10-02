بثنائية نظيفة.. ريفر بلايت يفوز على بوكا جونيورز فى نصف نهائى كأس ليبرتادوريس

اقترب ريفر بلايت الأرجنتيني من التأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، بعد تغلبه على غريمه التقليدي بوكا جورنيورز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، على ملعب "المونيمونتال" في ذهاب

نصف النهائي.

جاء هدفي ريفر بلايت عن طريق سانتوس بوري في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وايجناسيو فرنانديز في

الدقيقة 70 من عمر المباراة التي شهدت طرد نيكولاس كابالدو مدافع بوكا جونيورز في اللحظات الأخيرة.

ويحتاج بوكا جونيورز للفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب المحدد لها 23 أكتوبر الجاري، لبلوغ المباراة النهائية، بينما يكفي ريفر بلايت التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل لمواصلة المشوار.