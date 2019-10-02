اتحاد الكرة يتلقى عرضًا لتطبيق "الفار" في 360 مباراة بمليون يورو

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عرضًا من شركة إسبانية، لتطبيق تقنية الفيديو في 360 مباراة في المسابقاتالمحلية المختلفة مقابل مليون يورو.
ويبحث اتحاد الكرة عن أفضل العروض، حيثيعقد مسئولوه جلسة مع إحدى الشركات خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم الاتفاق مع الشركة صاحبة أفضل عرض، انتظارًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتطبيق التقنية.
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