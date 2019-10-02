جلسة بين غريب والبدري بعد قرعة بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

يعقد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، جلسة بين حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عقب قرعة بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد

طوكيو 2020.

وتقرر عقد الاجتماع بين غريب والبدري من أجل مناقشة موقف بعض اللاعبين الذين يلعبون للمنتخب الأوليمبي ومرشحين للانضمام للمنتخب الأول في معسكر أكتوبر الجاري وأبرزهم

مصطفى محمد لاعب الزمالك ورمضان صبحي وصلاح محسن لاعبي الأهلي.

ويخوض المنتخب الأوليمبي معسكره في أكتوبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.

بينما يخوض المنتخب الأول أول معسكراته تحت قيادة حسام البدري مديره الفني الجديد، ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.