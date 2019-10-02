ستاد القاهرة يقترب من استضافة ودية منتخب مصر وبتسوانا

حصل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على موافقة الجهات الأمنية شفهيًا لإقامة ودية منتخب مصر وبتسوانا على ملعب ستاد القاهرة الدولي. مصر وبتسوانا على ملعب ستاد القاهرة الدولي. وتقام المباراة الودية في تمام السابعة مساء يوم 14 أكتوبر الجاري، في أول وديات الفريق القومي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.

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