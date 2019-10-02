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الليلة.. ليفربول يبحث عن كبريائه أمام سالزبورج بدورى أبطال أوروبا

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يسعى فريق المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، لإستعادة بريقه أوروبياً عندما يستضيف سالزبورج النمساوي في التاسعة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

يأمل ليفربول أن يواصل تألقه لكن هذه المرة

على صعيد مسابقة دوري ابطال اوروبا، لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الاولى أمام نابولي الايطالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "سان باولو".

ولن تكون مهمة ليفربول في

حصد النقاط الثلاث "سهلة" حيث يواجه طموح سالزبورج الذي اكتسح جينك البلجيكي 6-2 في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف أمام نابولي "الوصيف".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشياً بتحقيق 7 إنتصارات متتالية في مسابقة الممتاز "البريميرليج"، ليعتلي صدارة البطولة بـ 21 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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