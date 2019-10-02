اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تحضر قرعة بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

تحضر اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قرعة بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبيادطوكيو 2020، والتي ستجرى اليوم بالإسكندرية في تمام السابعة مساءً.
وتنطلق البطولة في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، بملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام، بمشاركة 8 فرق مقسمة إلى مجموعتين.
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