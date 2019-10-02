خاطب اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الـ IFAB من أجل الحصول على موافقته لتطبيق تقنية الفيديو بشكل رسمي في الدوري بداية من الدور الثاني.
وكشف مصدر بالجبلاية أن موافقة الـIFAB شرطًا أساسيًا لتطبيق التقنية، موضحًا أنه حال الحصول عليها، يرسل اتحاد الكرة خطة عمله لاعتمادهابشكل رسمي تمهيدًا لتطبيق التقنية.
والجدير بالذكر أن الـIFAB هو اختصار لـ International Fifa Association Board، وهو الجهة المسئولة عن قوانين كرة القدم والتحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. اتحاد الكرة يخاطب IFAB لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.