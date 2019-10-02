رسميًا .. اتحاد الكرة يخاطب IFAB لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

خاطب اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الـ IFAB من أجل الحصول على موافقته لتطبيق تقنية الفيديو بشكل رسمي في الدوري بداية من الدور الثاني.

وكشف مصدر بالجبلاية أن موافقة الـIFAB شرطًا أساسيًا لتطبيق التقنية، موضحًا أنه حال الحصول عليها، يرسل اتحاد الكرة خطة عمله لاعتمادها

بشكل رسمي تمهيدًا لتطبيق التقنية.

والجدير بالذكر أن الـIFAB هو اختصار لـ International Fifa Association Board، وهو الجهة المسئولة عن قوانين كرة القدم والتحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".