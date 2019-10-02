رياضة | كأس العالم للطائرة.. مصر تهزم إيران وتواصل العروض القوية

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تخطي المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة، نظيره الإيراني، ببطولة كأس العالم، المقام في اليابان، في ثاني مواجهات الفراعنة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المواجهة:

بدأ المنتخب الإيراني بالسيطرة ليفاجئ الفراعنة ويحسم الشوط الأول (25-22) بنتيجة.

منتخبنا الوطني إستعاد السيطرة سريعاً في الشوط الثاني ليحسمه بنتيجة (26-24) .

إستمرت سيطرة الفراعنة لكنهم هيمنوا علي مجريات الشوط الثالث لينتهي بنتيجة (25-18) لصالح مصر.

أما الشوط الرابع حاول الإيرانيين العودة لكن خبرة أبناء النيل كانت الفيصل، لتحسم الشوط الرابع بنتيجة (26-24) وتنتهي المباراة بفوزهم.

و استهل الفراعنة، مشوارهم في البطولة، فجر الأمس، بالفوز على أستراليا بنتيجة 3-1.

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ويخوض فراعنة الكرة الطائرة المباراة الثالثة في البطولة، أمام البرازيل، فجر الغد الخميس.

ومازال للمنتخب المصري 3 مباريات في مدينة ناجانو اليابانية، حيث يلتقي أمام البرازيل الخميس، ثم كندا وأخيرًا روسيا، وينتقل إلى مدينة هيروشيما وخوض باقي مواجهات البطولة ضد كلًا من إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأمريكا على الترتيب.

ويشارك في كأس العالم الحالي باليابان، 12 منتخبا، هي اليابان (منطمة البطولة) ومصر والأرجنتين، وأستراليا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وروسيا، وكندا، وتونس، وإيطاليا، والبرازيل.

الجهاز الفني .

ويقود تدريب المنتخب المصرى للكرة الطائرة، المدرب الهولندى جيدو فيرمويلين صاحب الـ55 عاما، ويعاونه المدرب أحمد عاشور، والدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، ورجب قطب محلل الأداء، ومنصور أحمد مدير المنتخب، وشريف الشمرلي مدير المنتخبات الوطنية.

قائمة اللاعبين

ويمثل مصر في كأس العالم للكرة الطائرة 14 لاعبا هم عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.