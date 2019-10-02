رياضة | عاجل وفاة رئيس الإتحاد المصري الأسبق للتايكوندو

وكان العمري يعاني من إصابتة بمرض السرطان، خلال أيامه الاخيرة التي لازم بها فراش المرض.

ودعم لاعبي ولاعبات ومدربي اللعبة القتالية العمري أثناء مرضه، حيث تقدمهم لفتة بطلات مصر في التايكوندو عندما ظهرن في المعسكر الدولي العالمي المقام في صربيا مؤخراًمرتديات تيشرتات بيضاء تحمل صورة بطل العالم ورئيس الاتحاد السابق فرج العمري دعما له في كفاحه العظيم ضد المرض.

التيشيرت الذي تم تصميمه ودعمه مع رئيس الاتحاد الحالي الكابتن عمرو سليم الذي رحب بالفكرة لدعم نضال بطل عظيم قدم الكثير للرياضة المصرية عامة والتايكوندو بشكل خاص، التيشيرت تحمل صور البطل فرج العمري وهاشتاج مقاتل كالعادة والذي دشنته روابط الرياضية ليكون رمزا لحملة دعم هذا البطل في كفاحه ضد المرض.