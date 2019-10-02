مدرب #الهلال: لم نضمن التأهل رغم الفوز الكبير على السد القطري

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يرى الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب الهلال السعودي أن فريقه لايزال لم يحسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري

أبطال آسيا بعد على الرغم من الانتصار العريض على حساب السد القطري في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.

وقال لوسيسكو : “البداية كانت صعبة لنا وبدأت بأمل نفسي من السد الذي لم يسمح لنا ولم يعط مساحات لكي نبني الهجمات من الخلف ،وأول 20 دقيقة لم نقدم المستوى المطلوب ، ومن ثم خطوة خطوة استطاع فريقنا ان يمسك المباراة، ويحقق الانتصار”.

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وأوضح لوسيسكو قائلا : “أيضا الكارت الأحمر ساعدنا على الاستفادة من المباراة وركزنا وكان الانتصار مستحقا لنا بلا شك وسنواصل اللعب من أجل نضمن التأهل”.

وأوضح أن “وجود الملعب المكيف شيء جيد ، وهو يصب في صالح الفريقين ،لاسيما إذا ما كانت هناك رطوبة”.

من جانبه قال لاعب الهلال سلمان الفرج : “بصراحة البداية كانت لصالح السد ولكن بعدها نجح فريقنا أن يستغل كل هجمة ونهدد المرمى ومن هجمتين جاء الهدف”.

وحول الهلال تأخره إلى فوز عريض على مضيفه السد بنتيجة 4 / 1 انتظارا لمباراة العودة.