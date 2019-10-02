شكرا لقرائتكم بدء مراسم قرعة بطولة امّم افريقيا تحت 23 سنة اليوم في "الحرملك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف مدينة الاسكندرية وتحديدا قصر الحرملك بالمنتزه في السابعة مساء الْيَوْمَ مراسم قرعة بطولة امّم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة 8 منتخبات المتأهلة للبطولة وهي مصر " البلد المضيف و الكاميرون و غانا و جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وضع منتخب مصر على رأس مجموعة ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية وتشهد القرعة حضور احمد احمد رءيس الاتحاد الأفريقي بالاضافة الي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي و المنتخبات المتأهلة للبطولة من مديرين فنيين وإداريين ويشهد الحفل بعض الفقرات الفنية تحت إشراف شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية.

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يضع مسئولو اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة آمالا كبيرة على منتخب مصر الأولمبى من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.

وأكد شوقي غريب المدير الفني لننتخب مصر الأوليمبي والذي سيتواجدون في حفل القرعة انه سيتفق علي خوض وديتين عقب القرعة مع منتخبات المجموعة الثانية وسيكون المباراتين بإسناد القاهرة خلال الفترة من 7الي ١1 اكتوبر المقبل.