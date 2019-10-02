الأميركي لايلز يحرز سباق 200 م







اسماء السيد - أحرز العداء الأميركي نوا لايلز الثلاثاء ذهبية سباق 200 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة مسجلا 19,83 ثانية. وتقدم لايلز على الكندي اندري دي غراس (19,95 ث) والاكوادوري أليكس خينونيز (19,98 ث). وانفرد لايلز بالصدارة قبل حوالي 70 مترا من خط النهاية قبل ان يحسم النتيجة في صالحه. Advertisements وهو أول لقب عالمي للايلز الذي يرشحه كثيرون لخلافة اسطورة أم الالعاب الجامايكي اوساين بولت، فخطا بالتالي اولى خطواته نحو النجومية. وقرر لايلز تركيز جهوده على سباق 200 في مونديال الدوحة علما بأنه أكد مشاركته في سباقي 100 م و200 م في أولمبياد طوكيو 2020. ويملك لايلز رابع أفضل زمن في تاريخ سباق 200 م عندما قطع المسافة بتوقيت 19,50 ثانية في لقاء لوزان السويسري ضمن الدوري الماسي في تموز/يوليو الماضي ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم بولت (19,19 ثانية) سجله في بطولة العالم في برلين عام 2009. اما صاحبا المركز الثاني والثالث لافضل توقيت عبر الازمنة فهما الجامايكي يوهان بلاك (19,26 ث) والاميركي مايكل جونسون (19,32 ث).



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