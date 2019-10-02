الاميركي كندريكس يحتفظ بلقبه بطلا في القفز بالزانة

اسماء السيد - احتفظ الأميركي سام كندريكيس بلقبه بطلا للعالم في مسابقة القفز بالزانة بعد منافسة مثيرة مع السويدي الصاعد ارمان دوبلانتيس الثلاثاء ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة.
وجاء فوز كندريكس بفارق المحاولات عن دوبلانتيس بعد ان قفزا سويا 5,97 مترا.
وكان دوبلانتيس في طريقه لاحراز اول لقب عالمي له لكن كندريكس نجح في محاولته الاخيرة على ارتفاع 5,87 م ليتابع اللاعبان المنافسة المثيرة.
ونجح كندريكس في محاولته الاولى على ارتفاع 5,92 م في حين احتاج السويدي الى 3 محاولات لتخطي هذا الارتفاع، فانتقلت الافضلية للاميركي.
واجتاز الاثنان ايضا ارتفاع 5,87 م ثم فشلا على ارتفاع 6,02 م في ثلاث محاولات لكل منهما.
أما البرونزية فكانت من نصيب البولندي بيوتر ليسيك الذي توقف عند ارتفاع 5,87 م.
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