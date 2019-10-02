كلوب بروج يحرج ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا









اسماء السيد - أحرج كلوب بروج البلجيكي مضيفه ريال مدريد الإسباني عندما أرغمه على التعادل 2-2 الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان كلوب بروج في طريقه إلى إلحاق الخسارة الثالثة على التوالي بالنادي الملكي على أرضه في المسابقة القارية العريقة (بعد سقوطه الموسم الماضي امام سسكا موسكو الروسي في دور المجموعات وأياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن النهائي) والثانية تواليا في نسخة الموسم الحالي بعد الأولى أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في الجولة الأولى، وذلك بعد تقدمه بثنائية مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس بونافونتور (9 و39).

لكن ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13)، انتفض في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عبر قائده سيرخيو راموس (55) ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو (86).

ويلعب غلطة سراي التركي مع باريس سان جرمان لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وعاد ريال مدريد الذي كان صاحب الأفضلية والسيطرة والاستحواذ دون فعالية، إلى عروضه المخيبة خصوصا في الشوط الأول حيث قدم أداء متواضعا وارتكب لاعبوه أخطاء دفاعية دفعوا ثمنها هدفين من هجمتين مرتدتين، وكادت الغلة تكون أكبر لو أحسن مهاجمو الفريق البلجيكي استغلال الفرص التي سنحت أمامهم.

وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني الذي بدأه مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بدفعه بحارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا مكان البلجيكي تيبو كورتوا المصاب، والمدافع البرازيلي مارسيلو مكان ناتشو غير المقنع، علما بأنه أراح جناحه الويلزي غاريث بايل ولاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغيز في إطار المداورة التي يقوم بها في التشكيلة.

وفاجأ كلوب بروج النادي الملكي بهدف مبكر اثر هجمة مرتدة كسر من خلالها الجنوب إفريقي بيرسي تاو التسلل ومررها إلى بونافونتور المتوغل داخل المنطقة فحاول السيطرة عليها بيمناه لكنها ارتطمت بيسراه وخدعت الحارس كورتوا الذي فقد توازنه وفشل بالتالي في التصدي لها (9). وألغي الهدف في الوهلة الأولى بداعي التسلل قبل أن تؤكده تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر".

وأنقذ الحارس سيمون مينيوليه مرماه من هدف التعادل بتصديه لرأسية المدافع الفرنسي رافايل فاران اثر ركلة ركنية (28)، وحذا حذوه كورتوا بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة لتاو (34).

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وأهدر الألماني طوني كروس فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الفرنسي كريم بنزيمة سددها بيسراه زاحفة بجوار القائم الأيسر (36).

وعزز كلوب بروج تقدمه عندما قطع بونافورنتور كرة الكرواتي لوكا مودريتش في منتصف الملعب وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعبها ساقطة "لوب" داخل المرمى (39).

وكاد البلجيكي إدين هازار يفعلها من تسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها مواطنه مينيوليه الى ركنية (49).

وأنقذ أريولا مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد بونافونتور (54)، وفعل مثله مينيوليه بإبعاده تسديدة قوية لكاسيميرو من مسافة بعيدة الى ركنية (54).

ونجح راموس في تقليص الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة من بنزيمة داخل المنطقة ألغاه الحكم بداعي التسلل في الوهلة الأولى قبل أن يؤكده بقنية المساعدة بالفيديو (55).

ولعب زيدان ورقته الأخيرة بإشراكه البرازيلي فينيسيوس جونيور مكان لوكاس فاسكيز (67).

وأكمل كلوب بروج الدقائق الست الأخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده الهولندي رود فورمر لتلقيه الانذار الثاني (84)، ثم أدرك كاسيميرو التعادل بضربة رأسية اثر ركلة حرة انبرى لها كروس وتابعها في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مينيوليه (85).

وكاد راموس يسجل هدف الفوز بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من فينيسيوس (90+2).

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