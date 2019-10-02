شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإنتاج الحربى اليوم الأربعاء 2 / 10 / 2019 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء اختبارًا صعبًا حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن مواصلة قطار انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين 6/0. ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى السطور التالية.. تاريخ مواجهات الأهلى والإنتاج الحربى تاريخ مواجهات الأهلى والإنتاج الحربى تقابل الأهلي مع الإنتاج الحربي في 16 مباراة سابقة (15 مباراة بالدوري - مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، ولم يفز الإنتاج الحربى في أي مباراة خلال مواجهات الفريقين السابق. المواجهة الأخيرة بين الأهلى والإنتاج الحربى المواجهة الأخيرة بين الأهلى والإنتاج الحربى آخر مباراة جمعت الأهلى والإنتاج الحربى فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية. العميل المزدوج فى مباراة الأهلى والإنتاج الحربى العميل المزدوج فى مباراة الأهلى والإنتاج الحربى Advertisements ارتدى العديد من اللاعبين قميص الفريق الأول بالناديين "الأهلي والإنتاج الحربي" أبرزهم: إسلام رشدي - لؤي وائل - أحمد شديد قناوي - عفروتو - محمد ناجي جدو - السيد الشبراوي - أحمد خيري. الثلاثية أكبر انتصار بين الأهلى والإنتاج الحربى الثلاثية أكبر انتصار بين الأهلى والإنتاج الحربى أكبر انتصار حققه الأهلي على الإنتاج الحربي كان بنتيجة 3-1 في لقاء الدور الأول بالدوري موسم 2013-2014. التشكيل المتوقع للفريقين التشكيل المتوقع للفريقين يبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الإنتاج الحربى مكونًا من محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور أجاي. ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكونًا من: "عامر عامر - أحمد شديد قناوي - محمد بازوكا - معاذ الحناوي - السيد الشبراوي - محمود عادل - مصطفي الجمل - محمد فييرا - موسي دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب"

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