شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحذر لاعبيه من الوقوع فى أخطاء لقاء الكأس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الفنى للمقاصة، لاعبيه من الوقوع فى نفس الأخطاء التى وقعوا فيها عندما واجهوا الزمالك فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر وكلفت الفريق الخسارة بهدف مقابل لا شيء أحرزه عبد الله جمعة.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على مصر المقاصة غدًا الخميس باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثانية للدورى .

وقد قام الجهاز الفنى للفريق الفيومى بتحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الخاصة لتلافى الأخطاء التى وقعوا فيها فى اللقاء الأخير بين الفريقين بالكأس حتى يستطيع اللاعبون تحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار فى سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق من الأسبوع الأول.

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