رياضة | موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق بوكا جونيورز نظيره فريق ريفيربليت يوم 23 اكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات إياب دور النصف من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وكان قد نجح فريق ريفيربليت في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسيطر على أحداث المباراة واضاع الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات.

ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.