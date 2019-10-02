رياضة | موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الأربعاء 2-10-2019 مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر ON SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الأربعاء 2-10-2019 مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر ON SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الأربعاء، وذلك عندما يستقبل ضيفه الإنتاج الحربي في المباراة التي ستقام على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى ستاد السلام، حيث يتم نقل المباراة عبر قناة أون سبورت وتايم سبورتس.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات عالية عقب الفوز في المباراة السابقة على كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته مع المدرب السويسري رينيه فايلر بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على كلا من كانو سبورت ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، وعلى سموحة بهدف نظيف في بداية مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

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ويخوض الأهلي لقاء اليوم بقائمة تضم 21 لاعبًا حيث من المقرر أن يستبعد فايلر 3 لاعبين قبل المباراة، وعقب المحاضرة الأخيرة في فندق الإقامة وقبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين في المباراة وفي مقدمتهم محمود متولي ومروان محسن بسبب الإصابة، وصالح جمعة وأليو ديانج وحسين السيد لوجهة نظر فنية.

واستعد الأهلي جيدًا لمباراة اليوم بعدما أدى الفريق تدريباته دون راحة لمدة 3 أيام متتالية على ملعب مختار التتش وعقب مباراة كانو سبورت الغيني.

واستقر المدرب السويسري رينيه فايلر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي لن يخرج من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، أما في خط الهجوم فمن المتوقع أن يكون الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي.