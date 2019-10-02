دربي القناة يشتعل بين الاسماعيلي والمصري البورسعيدي في برج العرب...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلى مباراة مهمة مع نظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة بالخامسة والنصف عصر اليوم الاربعاء على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائماً بحثاً عن زعامة القناة .
ويقود الفريق البورسعيدى إيهاب جلال والذى سبق له ارتداء قميص الإسماعيلى حينما كان لاعبا.
وعلى خلفية ذلك ، نستعرض تاريخ مواجهات جلال ضد الدراويش مع مختلف الأندية التى تولى تدريبها ( الزمالك وإنبى و مصر المقاصة وتليفونات بنى سويف والمصرى) بالدورى المحلى.
وتعد مباراة الليلة رقم 11 لإيهاب جلال أمام الدراويش، حيث تلقى خسارة فى مبارتين حينما كان مدربا للزمالك يوم 2 ابريل من العام الماضى وهزم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف والثانية اثناء توليه تدريب المقاصة وخسر بهدفين دون رد بتاريخ 2 مايو 2015.
وتعادل ايهاب جلال مع الإسماعيلى فى أربع مباريات بواقع مباراة مع فرق (انبى ومصر المقاصة وبنى سويف والمصرى).
وفاز جلال على الدراويش فى 4 مباريات حيث لم يعرف طريق الثلاث نقاط إلا مع نادى مصر المقاصة.
وسجل الإسماعيلى فى الفرق التى دربها لاعبه السابق 18 هدفا بينما اهتزت شباك الدراويش فى 16 هدف.
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