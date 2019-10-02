شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل إيهاب جلال فى 10 مواجهات أمام الإسماعيلى قبل صدام برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى مباراة مهمة مع نظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة بالخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائمًا بحثًا عن زعامة القناة .

ويقود الفريق البورسعيدى إيهاب جلال الذى سبق له ارتداء قميص الإسماعيلى حينما كان لاعبًا.

وعلى خلفية ذلك، نستعرض تاريخ مواجهات جلال ضد الدراويش مع مختلف الأندية التى تولى تدريبها (الزمالك وإنبى ومصر المقاصة وتليفونات بنى سويف والمصرى) بالدورى المحلى.

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وتعد مباراة الليلة رقم 11 لإيهاب جلال أمام الدراويش، حيث تلقى خسارة فى مبارتين حينما كان مدربًا للزمالك يوم 2 أبريل من العام الماضى وهزم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف والثانية أثناء توليه تدريب المقاصة وخسر بهدفين دون رد بتاريخ 2 مايو 2015.

وتعادل إيهاب جلال مع الإسماعيلى فى أربع مباريات بواقع مباراة مع فرق (إنبى ومصر المقاصة وبنى سويف والمصرى).

وفاز جلال على الدراويش فى 4 مباريات حيث لم يعرف طريق الثلاث نقاط إلا مع نادى مصر المقاصة، وسجل الإسماعيلى فى الفرق التى دربها لاعبه السابق 18 هدفًا بينما اهتزت شباك الدراويش فى 16 هدفًا.