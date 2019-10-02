تصريحات الثلاثاء.. إحباط ماني من صلاح.. واستعداد مختار مختار لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.
"كنت محبطًا".. ماني يتحدث عن علاقته بصلاح بعد أزمة بيرنلي
مختار مختار لمصراوي: مواجهة الأهلي صعبة.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية
مصدر يكشف لمصراوي موعد إعلان البدري عن قائمة المنتخب
عبد الحفيظ: نمتلك خبرات كبيرة.. والإنتاج الحربي يجيد اللعب مع الكبار
جمال عبد الحميد: لعبت ١٨ سنة "حافي" في الشارع.. والأهلي منحني الفرصة الأولى
اتحاد الكرة يرد على "كاف" في أزمة الزمالك وجينيراسيون (نص البيان)
الاتحاد السوداني يعلق على خطأ التصويت لصلاح في "ذا بيست"
"لا يجد من يحاسبه".. الأهلي يصعد أزمته مع مرتضى منصور في بيان ناري
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