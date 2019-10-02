مرتضى يرد على شكاوى الأهلي ودعم آل الشيخ للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الشكاوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضده، مشيرًا إلى عدم قدرة أي شخص على الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن في بيان رسمي مساء الثلاثاء مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بينها رئاسة الجمهورية لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور (طالع التفاصيل).

وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح الأربعاء: "مع احترامي لتلك الجهات، هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه".

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وأضاف: "شكاوى الأهلي لن تخيفني أو تهز شعرة من رأسي، لا أعرف ما علاقة الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، هل تريدون مني أن أقول أن الأمن غير مستقر عن بلدي؟".

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، أعلن دعمه لمحمود الخطيب، رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، قبل أن يوضح مرتضى منصور أنه ليس المقصود في تلك الأزمة.

وأكد مرتضى: "تركي آل الشيخ لم يقصدني، لن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه، لقد قال ذلك ردًا على ناس عادية سبّوا الخطيب، وكان ذلك بمثابة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "من سيحترمنا سنحترمه، أعترف بأن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر، لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر، لم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".