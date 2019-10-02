محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث والمباريات الهامة، والتي جاءت أبرزها في دوري أبطال أوروبا باكستاح بايرن ميونيخ لتوتنهام، بجانب ملاحقة الأهلي لمرتضى منصور رئيس الزمالك بشكاوى رسمية لعشر جهات.
وجاءت أبرز أخبار يوم الثلاثاء كالتالي:
مصر تفتتح مشوارها بكأس العالم للطائرة بالفوز أمام أستراليا 3-1
المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك لتأخر المستحقات
مصدر لـ"الخليج 365": البدري يعلن قائمة المنتخب يوم 6 أكتوبر.. ويحضر مباراة الأهلي والإنتاج بالملعب
مصدر لـ"يلا كورة": جهاز المنتخب يستبعد صلاح من معسكر أكتوبر تجنبا للإرهاق
ردًا على علاقته بصلاح.. ماني: كنت محبطًا ولكننا أصدقاء
اتحاد الكرة يرد على خطاب "كاف" في أزمة الزمالك الإفريقية.. ويعلن دعمه للأندية المصرية
ردًا على "التكذيب".. الاتحاد السوداني: صوتنا لصلاح في "ذا بيست".. والفيفا أبلغنا بوجود خطابين
الأهلي يكشف عن قميصه الاحتياطي رسمياً
قائمة الأهلي.. عودة أفشة ومعلول.. واستبعاد ديانج وجمعة أمام الانتاج
مستندات.. الأهلي يخاطب الرئاسة والنواب والداخلية لحسم "تجاوزات" مرتضى منصور
مفاجآت تشامبيونز ليج.. اكتساح بايرن لتوتنهام.. وتعثر ريال مدريد على ملعبه
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. الأهلي يلاحق مرتضى في 10 جهات.. واستبعاد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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