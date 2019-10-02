القيعي يعلق على دعم آل الشيخ للخطيب في أزمة هجوم مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، بدعم تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، لمحمود الخطيب رئيس النادي، في أزمته مع هجوم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وكان تركي آل الشيخ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وأكمل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة، ده شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام".

وقال القيعي تعليقا على دعم تركي للخطيب في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "ذلك أمر جميل، خاصةً أنه دعم لشخص يتعرض للافتراءات وتجاوزات في حقه".

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وأضاف: "يجب الإشادة بهذا الموقف خاصةً أنه يرفض التجاوز في حق الخطيب رغم ما يثار حول وجود خلافات بينهما، هذا الأمر لا يحتمل التأويل".

وأكمل: "يجب دعم الإيجابيات، أرى أنه نفس الموقف حين وجهت الشكر لمسؤولي الفريق السنغالي في أزمته مع الزمالك لأنه أكد على أمن مصر ومصلحة بلدي".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "يجب توجيه الشكر إلى تركي آل الشيخ بعد دعمه للخطيب، إنه موقف شهم ونبيل".

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بينها رئاسة الجمهورية لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور (طالع التفاصيل).