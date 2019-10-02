الليلة.. الأهلي يعود للدوري بمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد حجز مقعده في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، يعود الأهلي لاستكمال حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية للنسخة الـ61 من المسابقة.

وكان الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال بعد الفوز على كانو سبورت الغيني في دور الـ32 بنتيجة (6-0) في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، عقب إقصاء اطلع برة بطل جنوب السودان من دور الـ64.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي الذي سيخوض مباراته الخامسة مع الأحمر، قائمة فريقه للمباراة، والتي شهدت عودة الثنائي محمد مجدي أفشة وعلي معلول، مع استبعاد المالي أليو ديانج (طالع القائمة).

واستهل الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على سموحة بهدف لرمضان صبحي، ليحصد الأحمر أول ثلاث نقاط له في المسابقة، كما فاز الإنتاج الحربي على نادي مصر بثلاثية مامادو نياس ومعاذ الحناوي ومحمد رجب.

ويتمتع الأكثر تتويجا بلقب الدوري بتفوق تاريخي على الإنتاج الحربي، حيث التقى الفريق الأمر بنظيره العسكري في 15 مباراة بالدوري، ليحقق الفوز في 11 مباراة ويتعادل في أربع مناسبات دون تلقي أي هزيمة.

وقال مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن لاعبي الأهلي سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية وكسب ثقة فايلر، مشيرًا إلى جاهزية باسم مرسي لخوض المباراة (طالع التفاصيل).

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وتقام ضمن منافسات نفس الجولة مساء اليوم الأربعاء مباراة تجمع بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد رفض طلب الدراويش بنقلها للإسماعيلية.

بطاقة المباراة:

الحدث: الجولة الثانية للدوري المصري.

الفريقان: الأهلي والإنتاج الحربي.

الملعب: ستاد السلام.

التوقيت: الثامنة مساءً.

الحكم: محمد الصباحي.

القناة الناقلة: أون سبورت، تايم سبورتس.