جمال عبد الحميد: لعبت ١٨ سنة "حافي" في الشارع.. والأهلي منحني الفرصة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سرد جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، كواليس عديدة شهدها خلال مشواره الكروي الحافل مع القطبين.

وحل عبد الحميد ضيفاً على حلقة خاصة من برنامج "ع الدكة"، الذي يقدمه المذيع إبراهيم عمر، ويتم إذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "اليوتيوب".

وقال نجم منتخب مصر السابق:"انضمامي لفريق الناشئين بالنادي الأهلي، كانت مفارقة نوعية في حياتي لم أكن اتخيلها أبداً، لأنني كنت معتاداً على لعب كرة القدم «حافي» لمدة ١٨ سنة في الشارع".

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وأضاف:" والدي كان موظف بسيط ومرتبه على قده، لذا لم أكن أستطيع أن أشتري سوي حذاء واحد كل ٤ سنوات مثلاً، حتي أن اليوم الذي عرض علي فيه الانضمام للنادي، كنت «مستلف» حذاء رياضي من أحد أصدقائي، لكي أذهب لاختبارات دوري الشركات في مصنع ٥٤ الحربي، لذا فالأمر بالنسبة لي كان لا يصدق".

وتابع: "أول مرة نزلت فيها الملعب هناك، كان في مباراة الأهلي والزمالك موسم ٧٦ و٧٧، عندما طلب مني الكابتن محمود الجوهري النزول من على المدرجات للدكة الاحتياطي، وبالفعل جلست أشاهد المباراة، ثم فجأة وجدته يصيح بي قبل انتهاء المباراة بثلث ساعة لكي أبدأ بالإحماء".

وأتم: "أول مرة نزلت فيها أرض الملعب وأنا على دكة الفريق الأول، كان في مباراة الأهلي والسكة الحديد في الدوري، كنت حينها بديلاً عن الكابتن محمود الخطيب، لأنه كان مصاباً بشرخ في يديه، وأحرز هدفاً في الشوط الأول بشق الأنفس".