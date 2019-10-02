مران الزمالك.. رسالة ميتشو للاعبين.. تصعيد 4 لاعبين.. وإراحة أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه؛ استعدداًا لمباراته المقبلة في بطولة الدروي أمام المقاصة.

الزمالك يلتقي نظيره مصر المقاصة مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب في وجود أفراد الجهاز المعاون له؛ حيث طالب اللاعبين وغلق الصفحة الأفريقية تمامًا والتركيز في لقاء المقاصة المقبل بالدوري.

وحث المدرب الصربي الجميع على بذل أقصى جهد لديهم والعمل على تحقيق المكسب ومواصلة مشوار الانتصارات بالدوري.

وعلى هامش المران أدى محمد حسن، لاعب وسط الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم على ملعب النادي.

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وقام حسن بالركض الخفيف بطول الملعب، وعقب ذلك استكمل اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي بجمانيزيوم النادي، ضمن البرنامج الموضوع له للتعافي من اصابته التي يعاني منها.

وصعد الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد ثلاثة لاعبين من فريق ناشئي النادي مواليد ٢٠٠١ وهم المهاجمان اسامة فيصل وحسام اشرف والظهير الايمن احمد عيد.

وتم تصعيد حسين فيصل لاعب فريق زمالك ٩٩ والذي يلعب بمركز الجناح وصانع اللعب.

وخاض رباعي الزمالك الصاعد التدريبات مع الفريق والتي أقيمت علي ملعب النادي.

وحصل يوسف أوباما صانع العاب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم بملعب النادي.

ووافق الجهاز الفني على منح أوباما راحة اليوم؛ لإصابتة في الركبة قبل لقاء بطل السنغال، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة استعدادا لمباراة المقاصة.