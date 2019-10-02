اونلاين | يلا شوت NoW مشاهدة مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف Super Clasico

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ننقل لكم في موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز وريفير بليت كورة أونلاين وذلك فجر يوم الأربعاء صمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي في بطولة كوبا لبيرتاتودرس.



ويسعى كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora Star وذلك لتحقيق حلم بلوغ المباراة النهائية من ثم المشاركة في كأس للعالم للاندية. ويسعى كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora Star وذلك لتحقيق حلم بلوغ المباراة النهائية من ثم المشاركة في كأس للعالم للاندية. موعد مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت تنطلق مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora Live في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة فجر يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر الجاري. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفير بليت تنقل مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora goal عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية والتي تملك حقوق بث مباريات بطولة كوبا لبيرتاتودرس.