رياضة | بالفيديو.. ريفيربليت يضرب شباك بوكا جونيورز بالهدف الثاني في كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. ريفيربليت يضرب شباك بوكا جونيورز بالهدف الثاني في كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريفيربليت في تسجيل الهدف الثاني في شباك فريق بوكا جونيورز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

واحرز ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني لصالح فريق ريفيربليت في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد تمرير رائعة من زميله ماتياس سواريز ليسكنها في شباك بوكا جونيورز.