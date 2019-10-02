رياضة | موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم الأربعاء 2 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بث مباشر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم الأربعاء 2 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بث مباشر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الكامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي تنطلق مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي من المنتظر أن تذاع قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD1، بصوت المعلق حفيظ الدراجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

يسعى برشلونة لتحقيق فوزه الأول في البطولة بالموسم الحالي، بعد بدايته المتعثرة أمام بروسيا دورتموند الألماني بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما يتطلع أنطونيو كونتي لزستغلا الحالة المعنوية الرائعة بتألقه محليا من خلال الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد سقوطه في المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام سلافيا براج التشيكي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة Advertisements في حراسة المرمي: تير شتيجن في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - نيلسون سيميدو في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو - فرينكي دي يونج في خط الهجوم: أنتوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.

نتيجة آخر مباراة جمعت بين برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين كلا من برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لعام 2018.