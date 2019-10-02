رياضة | بعد قليل.. فراعنة الطائرة يسعون للفوز الثاني أمام إبران بكأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. فراعنة الطائرة يسعون للفوز الثاني أمام إبران بكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فى الرابعة فجر اليوم ، منتخب رجال كرة الطائرة الأول نظيره الإيرانى فى ثاني مواجهات كأس العالم المقام فى اليابان ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

ويسعي رجال طائرة الفراعنة فى تحقيق الفوز الثانى له على التوالى بالبطولة على حساب إيران من أجل مواصلة مشوار الفوز فى مواجهاته المقبلة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميًا .

وإستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى: (25/22) - (25 /21) - (25 /23) - (25 /18).

وقال الهولندى جيدو المدير الفنى لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة عن أن الفوز الذى حققه اللاعبين على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 / 1 فى افتتاح لقاءات الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة باليابان وفقًا للعب على قوة حائط الصد لدى الخصم.

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وأوضح المدير الفنى لمنتخب مصر أن اللقاءات التى شاهدها للمنتخب الأسترالى كشفت له عن قوة حائط الصد لدى الفريق وذلك بخلاف قدرته على تنفيذ التشكيلات الهجومية السريعة بشكل رائع.

وتابع المدير الفني لطائرة مصر، أنه ركز خلال المباراة على كيفية الضغط اولاً على المنتخب الأسترالى من خلال التنوع فى أداء الإرسال مابين القوى العميق أو المموج الضعيف أو الساقط فى الثلث الهجومى للمنافس.

وأكد جيدو أنه ركز أيضًا عرى ضرورة على سرعة الأداء الهجومى من خلال الإعداد السريع والتركيبات الهجومية سواء من ثلاثى الخط الأمامى أو من خلال الضرب الخلفى.

ويواصل منتخب الفراعنة مواجهاته أمام البرازيل وكندا وروسيا أيام، 4، 5، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرًا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر.