رياضة | شوبير معلقاً علي مساندة تركي آل شيخ للخطيب: أخلاق فرسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير معلقاً علي مساندة تركي آل شيخ للخطيب: أخلاق فرسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، علي تصريحات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المسانده للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد هجوم رئيس نادي الزمالك عليه.

وقام " شوبير" بمشاركة تغريدة تركي آل شيخ وعلّق عليها عبر تويتر قائلا "‏شكرا علي أخلاق الفرسان رغم الخلاف".

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كتب عبر فيس بوك قائلاً "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن التعرض لأهله عيب وحرام".

وقد لقيت التغريدات ردوداً واسعة من متابعيه وجماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.