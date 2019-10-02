رياضة | الشباب والرياضة تختار "الباطش" عضواً بالجمعية العمومية باليونسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تختار "الباطش" عضواً بالجمعية العمومية باليونسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد الله الباطش ، لتمثيل الوزارة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو - الالكسو- الايسيسكو)، وبذلك يمثل "الباطش" وزارة الشباب والرياضة في عضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية لليونسكو، والتي تعتزم تنشيط أعمالها بالتشكيل الخاص بها كما يقضي بها قرار رئيس الجمهورية.

واجتمعت الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر، للمرة الأولى بعد إعادة تشكيلها، وجاء هذا الاجتماع بعد صدور قرار الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بإعادة تشكيلها برئاسته، وأمانة الدكتورة غادة عبد الباري - الأمين العام للجنة الوطنية، وعضوية عدد من السادة رؤساء الجامعات المصرية، والسادة ممثلى الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، فضلا عن عدد من القامات الوطنية البارزة فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات.

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وقد تناول الإجتماع، عرض مفصل عن اللجنة الوطنية ومجالات عملها، والعديد من الموضوعات المهمة، وجاء على رأس هذه الموضوعات إعتماد المشروعات التي تتعاون فيها اللجنة الوطنية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث تغطي هذه المشروعات برامج التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، كما تناول الإجتماع المشروعات التي تتم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو).

وتعد المؤتمرات العامة والمجالس التنفيذية التي ستعقدها المنظمات الشريكة أحد أبرز الموضوعات التي عرضت على الجمعية العمومية، وعلى رأسها المجلس التنفيذي 207 لمنظمة اليونسكو الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر 2019، والدورة الأربعون من المؤتمر العام لمنطمة اليونسكو المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2019.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل الجمعية العمومية للجنة بعضوية ممثل وزارة الشباب والرياضة والتي تختص في المسائل المحددة للجنة.