رياضة | رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي؛ عن موعد إعتزاله كرة القدم بصفة نهائية.

وأكد رونالدو خلال مقابلة إعلامية؛ أن قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين.؛ ولكنني سأظل على علاقة حب مع كرة القدم.

وقال رونالدو في حواره مع شبكة "SportBible" العالمية: "ما زلت أحب كرة القدم، أحب ما يفعلوه المُشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو، لا يهم العمر، كل شيء يتعلق فقط بالعقلية".

وأضاف: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو عامين، ربما أكمل مسيرتي وربما تنتهي عند هذا الحد، لا أمتلك خطة فيما يتعلق بهذه النقطة".

وتابع: "لا أريد تقليد أحدًا، ينبغي أن تكوّن شخصيتك بنفسك في كل الأوقات، لكن يمكنك أيضًا الاستعانة ببعض التفاصيل وأخذ بعض النماذج كقدوة، ليس فقط في كرة القدم ولكن أيضًا في كل الرياضات".

وأكمل: " أنا لست مجنونًا، ولست مهووس التدريب، أنا فقط مهووس بالنجاح، وهذا أمر مُختلف تمامًا، أما خارج كرة القدم، فأنا لم أصل لشيء بعد، لكنني شاب مُنافس ولا أحب أّنّ أكون في المرتبة الثانية أو الثالثة، أنا أريد دائمًا أنّ أكون الرقم واحد، وسأفعل ذلك".

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على جانب آخر كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يسعى بقوة لتدعيم صفوف الخط الأمامي للفريق منذ عدة مواسم، من أجل مقارعة كبار الأندية الأوروبية، وتحقيق لقب دوري الأبطال الغائب.

وبحسب ما ذكرته التقارير البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي، قد وضع اسم الجناح الدولي البرازيلي ويليان بورجوس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية، فإن مسؤولو نادي تشيلسي قد قرروا رسميًا، عدم تقديم أي عروض لتجديد عقد اللاعب البرازيلي ويليان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2020.

وفي سياق متصل، فقد أكدت تقارير صحفية إيطالية عديدة، أن نادي يوفنتوس قرر الدخول في منافسة مع نظيره نادي برشلونة الإسباني، من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي الكبير ويليان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن الجدير بالذكر ان نادي برشلونة قد حاول مرارًا وتكرارًا أن يقوم بالتعاقد مع ويليان خلال الموسمين الماضيين، إلا أن إدارة تشيلسي كانت قد رفضت كل العروض المقدمة من برشلونة.