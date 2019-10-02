رياضة | موعد مباراة ليفربول وريد بول اليوم الأربعاء 2102019.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريد بول بث مباشر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وريد بول اليوم الأربعاء 2102019.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريد بول بث مباشر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية مساء الأربعاء نحو ملعب أنفيلد في موعد مباراة ليفربول وريد بول في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، حيث يطمح ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما خسر الفريق مباراة الجولة الأولى أمام نادي نابولي على ملعب الأخير في إيطاليا بهدفين دون رد.

وهذا في الوقت الذي يدخل فيه الفريق الضيف في مباراة ليفربول وريد بول، وهو الفريق النسماوي والذي حقق مفاجأة كبيرة بعد فوزه العريض على حساب فريق جينك البلجيكي بنتيجة 6-2 في لقاء الجولة الأولى، ويسعى ريد بول إلى محاولة خطف ولو نقطة من ملعب أنفيلد من أجل المحافظة على حظوظه في خطف واحدة من بطاقات التأهل من تلك المجموعة.

موعد مباراة ليفربول وريد بول في دوري الأبطال



تنطلق مباراة ليفربول وريد بول في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في الشامبونزليج.

ويسعى ليفربول إلى محاولة تقليد سلسلة إنتصاراته المحلية في البطولة القارية، حيث نجح ليفربول في تحقيق الفوز في 7 لقاءات من أصل 7 لقاءات في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد بول في دوري أبطال أوروبا



تنقل مباراة ليفربول وريد بول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي تملك حقوق بث مباريات الشامبونزليج في الموسم الحالي، وبحسب جدول بث القناة فإن مباراة ليفربول وريد بول ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق على محمد علي.