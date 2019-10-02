رياضة | تعرف على أول تعليق من مدرب توتنهام بعد سباعية البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول تعليق من مدرب توتنهام بعد سباعية البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، على خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة.

وأذل نادي بايرن ميونخ الألماني، مضيفه توتنهام الإنجليزي، بسبعة أهداف مقابل هدفين على أرض الأخير ووسط جماهيره، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأثقل في تاريخ النادي اللندني.

وتحدث مدرب السبيرز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "خضنا أول 30 دقيقة في المباراة بشكل جيد، كنت سعيد بما يقدمه اللاعبين على أرض الملعب، لكن حدث بعد ذلك كان غريبًا ولم يكن يتوقعه أحد".

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وأوضح المدرب الأرجنتيني في حديثه عن الهزيمة القاسية: "رغم قسوة النتيجة لن يكون هناك صراخ داخل غرفة ملابس الفريق، علينا أن نكون هادئين لنتخطى الأمر ونمضي قدمًا نحو إعادة الأمور إلى نصابها".

وتابع مارويسيو بوكيتينو: "علينا مواجهة الهزيمة كرجال، سنتحدث لبعضنا البعض حتى نتخطى الأمر ونعيد الثقة إلى أنفسنا من جديد".

وأكمل تصريحاته: "الهزيمة بسبعة أهداف شيء قاسي للغاية، أشعر بخيبة الأمر، ويحيطني شعور سيء للغاية الآن، ولكن علينا تخطي الأمر".

وانهي مارويسيو بوكيتينو مدرب توتنهام: "الأمر أصبح نفسيًا الآن، ومن الصعب إعادة تقييم الفريق، علينا عدم التسرع في الحكم ومواصلة مشوارنا".