رياضة | بالفيديو.. ريفيربليت يسجل هدفا مبكرا في شباك بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. ريفيربليت يسجل هدفا مبكرا في شباك بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريفيربليت في تسجيل هدفا مبكرا في شباك فريق بوكا جونيورز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وسجل رفائيل بوري هدف ريفيربليت المبكر عن طريق ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الڤار في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول وبداية المباراة.