رياضة | بالفيديو.. ريفيربليت يسجل هدفا مبكرا في شباك بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. ريفيربليت يسجل هدفا مبكرا في شباك بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق ريفيربليت في تسجيل هدفا مبكرا في شباك فريق بوكا جونيورز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.
وسجل رفائيل بوري هدف ريفيربليت المبكر عن طريق ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الڤار في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول وبداية المباراة.
وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.