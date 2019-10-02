رياضة | الأهلي يواصل التصعيد ضد الزمالك.. ويشكر تركي آل شيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل التصعيد ضد الزمالك.. ويشكر تركي آل شيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، عن الإجراءات الجديدة التي اتخذها النادي ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، كما علق على مساندة تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني وبيراميدز السابق، للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وشدد "عثمان" خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "الماتش": "كان هناك ‏مزيد من الخروج عن النص والتطاول في الفترة الأخيرة واختلف هذه المرة في تناول سيدات محصنات بأساليب رخيصة وكاذبة لا تمس لأس سلوك رياضي أو خلاف رياضي".‏

وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي: "إذا تكررت التجاوزات في حق مجلس الإدارة سيكرر الأهلي مخاطباته للجهات التي خاطبها من قبل في شهر يناير الماضي لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية ومنع هذه التجاوزات، والأهلي لا يعرف غير الطرق القانونية".‏

وأوضح "عثمان" : "سبق وقمنا بمخاطبة العديد من الجهات حوالي 10 أشهر، ما الإجراءات التي تم اتخاذها هذه الجهات التي خاطبها النادي الاهلي للتصدي إلى هذه التجاوزات والسلوكيات التي تحدث كل يوم على مرء ومسمع الملايين، أو أبلغلونا ما هو الطريق الأخر بعيدًا عن القانون الذي يمكن للأهلي أن يسلكه للحفاظ على حقوقه، ونننتظر رد الجهات التي خاطبناها اليوم".

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وتابع مستشار الأهلي: "هناك لجنة محترمة تسمى لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية استدعت الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي للإدلاء بأقواله في شهر مارس الماضي، وذهب احترامًا وتقديرًا لهذه اللجنة، ولكن للأسف لم ترد حتى الآن في الشكوي التي تقدمنا بها رغم إثبات كل شئ بالفيديوهات والدلال الواضحة، فهل الحصانة ‏البرلمانية تحول بين النائب وبين تطبيق القانون عليه، كل هذه التجاوزات لم تدلي أي جهه خاطبناها بكلمتها فيها حتى الآن".‏

وأضاف المستشار القانوني: "الأهلي مستمر في الدفاع عن حقوقه، ولن نلجأ إلا للقانون احترمًا لتقاليد وقيم النادي، رغم تحمل مجلس الأهلي الكثير من التجاوزات، وننتظر رد كل جهات الدولة التي خاطبناها".

وفي سياق متصل علق "عثمان" على تغريدة تركي آل شيخ قائلاً: "نشكر تركي آل شيخ وكل الجماهير سواء من الأهلي أو الزمالك الرافضة للتجاوزات التي ترفضها قيمنا وأخلقنا والمجمتع المصري والعربي".

وعن الشكاوي والأمور القضائية بين الأهلي وتركي آل الشيخ: "الخلاف القضائي شئ والخروج عن القيم والمبادئ شئ أخر، وهناك بعض الجهات اتخذت قرارتها بسلامة موقفنا ومازلت بعض الأمور البسيطة معلقة أمام تلك الجهات وننتظر ان تقول قرارها النهائي".