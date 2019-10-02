شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مواجهات الثلاثاء "الغزيرة تهديفيًا" بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت مساء أمس فعاليات اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم (2019 /2020)، وسط إثارة ومتعة كبيرة، وغزارة تهديفية أبرزها في مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام.

ونستعرض لكم نتائج مباريات ثلاثاء الأبطال :

1_أتالانتا الإيطالي × شاختار دونيتسك الأوكراني 1_2

انتهت بفوز شاختار بهدفين مقابل هدف، وبتلك النتيجة احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تذيل أتالانتا الترتيب دون نقاط.

2_ ريال مدريد × كلوب بروج 2_2

وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وبهذه النتيجة حصل ريال مدريد على نقطة ثمينة ليحتل المركز الرابعة بجدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما ارتفع رصيد كلوب بروج إلى النقطة الثانية بالمركز الثاني.

3_ النجم الأحمر الصربي ×أولمبياكوس اليوناني 3_1

وانتهت بفوز الفريق الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبتلك النتيجة احتل النجم الصربي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما احتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد نقطة.

4_ جالطة سراي التركي ×باريس سان جيرمان الفرنسي 0_1

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وانتهت بفوز البي إس جي بهدف نظيف، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما احتل الفريق التركي المركز الثالث برصيد نقطة.

5_ يوفنتوس الإيطالي ×باير ليفركوزن الألماني 3_0

وانتهت بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة، ليعتلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما تذيل الفريق الألماني جدول الترتيب بدون نقاط.

6_ لوكوموتيف موسكو الروسي × أتليتكو مدريد الإسباني 0_2

وانتهت بفوز الروحي بلانكوس بثنائية نظيفة، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما احتل لوكوموتيف المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

7_ مانشستر سيتي الإنجليزي ×دينامو زغرب الكرواتي 2_0

انتهت بفوز السيتي بثنائية، ليواصل تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي دينامو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

8_ توتنهام هوتسبير الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني 2_7

انتهت بفوز البافاري الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين، وبتلك النتيجة اعتلى بايرن ميونخ قمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تذيل توتنهام الترتيب برصيد نقطة وحيدة.